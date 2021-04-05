Врач назвала причину отложить прививку от COVID-19 для некоторых граждан

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции строго противопоказана людям во время обострения хронической аллергии. Ставить себе прививку в такой ситуации можно только в период стойкой ремиссии. Об этом в программе «Скрытые угрозы» заявила врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.

«Аллергия относится к хроническим заболеваниям. Когда речь идет о вакцинации, естественно нужно проводить вакцинацию в период стойкой ремиссии тех или иных патологических процессов», - объяснила эксперт.

По словам врача, игнорирование наличия у себя аллергических реакций может привести к тяжелым последствиям для вакцинируемого, вплоть до отеков и нарушений сердечного ритма.

«При аллергии отек может локализоваться в любом органе и в любой ткани. Это может быть отек органов желудочно-кишечного тракта, это может быть отек верхних дыхательных путей, отек легких, отек ткани мозга», - рассказала кандидат медицинских наук.

Вчера Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о быстром увеличении числа граждан, желающих привиться от COVID-19. Заместитель председателя правительства также призвала россиян активнее вакцинироваться для защиты себя и близких в преддверии весенне-летнего сезона.