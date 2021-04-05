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Врач назвала причину отложить прививку от COVID-19 для некоторых граждан

Владимир Расходчиков
20:25 05.04.2021
Кандидат медицинских наук объяснила, как действовать людям с хронической аллергией при вакцинации, в том числе от коронавируса.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Ashraf Amra, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Вакцинация от новой коронавирусной инфекции строго противопоказана людям во время обострения хронической аллергии. Ставить себе прививку в такой ситуации можно только в период стойкой ремиссии. Об этом в программе «Скрытые угрозы» заявила врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.

«Аллергия относится к хроническим заболеваниям. Когда речь идет о вакцинации, естественно нужно проводить вакцинацию в период стойкой ремиссии тех или иных патологических процессов», - объяснила эксперт. 

По словам врача, игнорирование наличия у себя аллергических реакций может привести к тяжелым последствиям для вакцинируемого, вплоть до отеков и нарушений сердечного ритма. 

«При аллергии отек может локализоваться в любом органе и в любой ткани. Это может быть отек органов желудочно-кишечного тракта, это может быть отек верхних дыхательных путей, отек легких, отек ткани мозга», - рассказала кандидат медицинских наук.

Вчера Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о быстром увеличении числа граждан, желающих привиться от COVID-19. Заместитель председателя правительства также призвала россиян активнее вакцинироваться для защиты себя и близких в преддверии весенне-летнего сезона. 

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