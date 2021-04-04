Голикова рассказала о резко возросшем желании россиян привиться от COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что в России очень быстро увеличивается количество граждан, желающих сделать прививку от коронавируса. Заместитель председателя правительства призвала активнее прививаться от COVID-19, добавив и успокоив граждан, что «это - не страшно и безболезненно».

Как сообщалось накануне, в России как минимум один компонент вакцины коронавируса нового типа уже получили почти 7 миллионов россиян.

«Надо прививаться, чтобы поберечь себя и своих близких, особенно в преддверии весенне-летнего сезона», - цитирует Голикову «Интерфакс».

Наибольшая доля населения, получившего первый компонент вакцины, проживает в Чукотском (14,13%) и Ненецком (8,82%) автономных округах. Далее в рейтинге расположились Москва, Сахалинская, Белгородская, Магаданская и Московская области - в этих регионах доля привившегося населения превышает 7%.

При этом обе дозы вакцины уже получили 4,72 миллиона россиян. В целом Россия входит в первую пятерку стран по количеству жителей, которые решили уже провакцинировались от COVID-19.