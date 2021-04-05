Далеко не как в кино: аллерголог перечислил первые признаки анафилактического шока

Первые признаки развития анафилактического шока соответствуют симптомам аллергии. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он подчеркнул, что речь идет о зуде кожи и слизистых и головокружении, которое постепенно нарастает.

«Если мы говорим об анафилактическом шоке, то первоначально симптомы от аллергии не отличаются, то есть это может возникнуть зуд в носу, зуд в слизистых, зуд кожи, головокружение, слабость. А потом эта слабость и головокружение становятся очень сильными, что человек падает и теряет сознание», - указал доктор.

Он добавил, что анафилактический срок развивается достаточно быстро, примерно в течение 10-15 минут, если речь идет о съеденной пище или выпитых напитках, и гораздо быстрее, если представляет собой реакцию на введенные в результате инъекции препараты или укусы некоторых насекомых.

По словам иммунолога, быстрота ответа объясняется концентрацией попавшего в организм вещества, однако сиюминутный обморок после употребления аллергена, который часто фигурирует в кино, не свойственен реальному течению реакции.

Болибок также отметил, что анафилактический шок, который развивается после введения анестетика в кресле стоматолога, случается довольно часто. По мнению иммунолога, с подобными эпизодами хотя бы раз сталкивался каждый стоматолог.