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Оделся и выбежал: стоматолог не стал оказывать помощь умиравшей в его кресле пятилетней пациентке

Светлана Иванова
18:00 02.04.2021
Спасти ребенка пыталась медсестра, но в кабинетах не было необходимых инструментов, утверждает семья девочки.
Оделся и выбежал: стоматолог не стал оказывать помощь умиравшей в его кресле пятилетней пациентке
© Фото: Karl-Heinz Spremberg, imageBROKER, Globallookpress
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Пятилетней жительнице из тувинского города Ак-Довурак, которая умерла после введение обезболивающего средства на приеме у стоматолога, не смогли своевременно оказать медицинскую помощь. Об этом рассказали телеканалу «360» родственники ребенка.

На прием к стоматологу семья отправилась 30 марта, где после введения лидокаина у ребенка случился анафилактический шок. Препарат, который нельзя было применять у пациентов такого возраста, мама девочки купила по выписанному стоматологом рецепту. При этом доктор не стал оказывать первую помощь маленькой пациенте после того, как у нее начались судороги, рассказала тетя погибшей. Она добавила, что врач просто оделся и выбежал, а спасти ребенка пыталась медсестра, но в кабинетах не было необходимых инструментов.

Скорая помощь, которая приехала в поликлинику через полчаса, также не смогла помочь, потому что у бригады не было реанимационного набора, заверили мама и тетя девочки. Нужного оборудования не оказалось и во второй карете скорой помощи, которая, по словам женщин, ехала еще около 40-50 минут. Запустить сердце ребенку удалось только в больнице в реанимации.

Инцидент произошел 30 марта в городе Ак-Довурак. По версии следствия, у ребенка после введения обезболивающего средства начались судороги, а затем произошла потеря сознания. Девочку госпитализировали, однако она впала в кому и позже умерла.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи указали, что стоматолог не имел права вводить ледокаин ребенку такого возраста. Кроме того, инъекция была сделана без предварительного проведения пробы. Врач задержан.

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