Российский лидер Владимир Путин подписал закон о праве президента РФ претендовать еще на два срока. Соответствующий документ был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь, согласно подписанному закону, президентом России «может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа». В то же время данное требование не будет распространяться на россиян, ранее имевших гражданство страны, которая была принята или часть которой была принята в состав Российской Федерации, и постоянно проживавших на этой территории.

Помимо этого, закон уточняет положения, которые связаны с ограничением на замещение должности президента РФ более двух сроков. Теперь конституционное положение, запрещающее занимать должность главы государства два раза подряд, не может применяться к человеку, занимавшему должность президента страны на момент вступления в силу поправок.

Ранее сообщалось, что Путин подписал законы, ужесточающие административную и уголовную ответственность за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 5 апреля, на официальном портале правовой информации.