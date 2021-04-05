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Путин подписал законы о миллионных штрафах и лишении свободы за оскорбление ветеранов и реабилитацию нацизма в Сети

Светлана Иванова
15:31 05.04.2021
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Российский президент Владимир Путин подписал законы, ужесточающие административную и уголовную ответственность за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 5 апреля, на официальном портале правовой информации.

Исходя из изменений в российский УК и Кодекс РФ об административных правонарушениях, максимальный штраф за публичное отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала и распространение ложных сведений о ветеранах, включая унижение их чести и достоинства, составит пять миллионов рублей.

В КоАП санкции в виде штрафа в размере от трех до пяти миллионов рублей предусмотрены как ответственность для юридических лиц. Согласно УК, штраф в размере до трех миллионов рублей или в размере доходов осужденного за последние три года повлечет за собой публичное неуважительное отношение к дням воинской славы, «оскорбление памяти защитников Отечества» и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. Наказание за преступление также предусматривает обязательные работы сроком до 360 часов, исправительные работы сроком до года, до трех лет - принудительные работы и на тот же срок - лишение свободы.

При совершении преступления группой лиц, включая предварительный сговор, а также использование СМИ и Интернета, наказание предусматривает наложение штрафа от двух до пяти миллионов рублей и до пяти лет лишение свободы.

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