Парламент Карабаха признал русский язык официальным

Парламент Нагорного Карабаха признал русский язык одним из официальных. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря президента НКР Лусине Аванесян. Как уточняется, официальными в Нагорном Карабахе признаются литературный армянский и русский.

«Парламент принял законопроект, согласно которому русский язык признан официальным», - приводит РИА Новости слова Аванесян.

О том, что русский могут признать одним из официальных языков в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике, стало известно в конце февраля. Соответствующая информация была указана в законопроекте о внесении изменений в закон «О языке», размещенном на сайте Национального собрания Карабаха. Документ, содержащий данное положение, был одобрен и подписан лидером НКР Араиком Арутюняном.

В последующее время в Нагорном Карабахе будут поощрять публикацию изданий на двух языках, включая учебники, пособия, справочники и научную литературу. Также принимается во внимание тот факт, что русский используется многими местными жителями как язык общения.

Более того, повышение статуса русского языка на карабахской территории отмечается важным для «углубления сотрудничества во всех сферах» с РФ. Такая переоценка, в частности, была сделана в контексте длительного присутствия в Карабахе российских миротворцев.