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«Преступление киевского режима»: депутат Слуцкий о гибели ребенка в Донбассе

Алексей Курильченко
02:48 04.04.2021
Представителя Госдумы возмутило отсутствие реакции со стороны стран Запада.
«Преступление киевского режима»: депутат Слуцкий о гибели ребенка в Донбассе
© Фото: Pavlo_bagmut Keystone Press Agency Globallookpress
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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказался о гибели ребенка в результате бомбардировки ВСУ в Донбассе. Депутата возмутило отсутствие реакции на трагедию со стороны Запада.

«Трагедия, в результате которой погиб пятилетний мальчик в ДНР, к сожалению, стала закономерным следствием политики украинских властей. Киев ведет братоубийственную войну, направляя на юго-восток Украины снаряды... Однако европейские столицы хранят молчание, нет громких инициатив имени погибшего ребенка по санкционному давлению на Киев, нет вообще никакой реакции. Коллективный Запад просто игнорирует преступления киевского режима, еще раз доказывая, что мир на Украине ему на самом деле не нужен», - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Пятилетний ребенок погиб в населенном пункте Александровское в результате бомбардировки беспилотником ВСУ. Эдуард Басурин назвал произошедшее «очередным военным преступлением украинских властей против жителей Донбасса».

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