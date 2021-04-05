Астроном установил связь между мощным космическим излучением неизвестного происхождения и ядерным оружием

Астроном счел признаки распространения гамма-лучей сверхвысоких энергий через Млечный Путь, которые ранее зафиксировали ученые с помощью огромного комплекса телескопов в Тибете, проявлением чистой науки фундаментального характера. Об этом ведущий научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории Космических исследований, технологий, систем и процессов Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал в комментарии «Звезде».

По его мнению, интерес к гамма-лучам из космоса со стороны широкой аудитории во многом объясняется историей их открытия, когда во время действия договора между СССР и США о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере и космическом пространстве было зафиксировано излучение, которое сначала приняли за свидетельства нарушения соглашения одно из сторон, а уже потом установили природу явления и установили его внеземной источник.

Эйсмонт пояснил, что в настоящее время науке известны миллионы источников гамма-излучения и работа по их выявлению ведется регулярно.

«Этих гамма-источников сказать, что тысячи будет неправильно, их миллионы, может быть, еще больше, конечно, регулярно какие-то новые открывают, и открываются они непрерывно. Это дело рутинное, хотя иногда бывают сверхмощные источники, они привлекают внимание, это означает либо сверхновая звезда либо еще какие-то грандиозные события», - указал ученый.

Ранее астрономы зафиксировали во Млечным Пути свидетельства существования гамма-лучей сверхвысоких энергий. По мнению ученых, источником феномена являются неизвестные звездные ускорители естественного происхождения, или так называемые певатроны, которые могут представлять собой вспышки сверхновых звезд, области звездообразования или сверхмассивную черную дыру в центре галактики.