Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Астрономы зафиксировали мощнейшее космическое излучение неизвестного происхождения

Светлана Иванова
10:03 05.04.2021
Источником феномена являются неизвестные звездные ускорители естественного происхождения.
Астрономы зафиксировали мощнейшее космическое излучение неизвестного происхождения
© Фото: business-standard.com
Читайте нас на:

Астрономы зафиксировали признаки распространения гамма-лучей сверхвысоких энергий через Млечный Путь. По мнению ученых, источником феномена являются неизвестные звездные ускорители естественного происхождения. Открытие было сделано при помощи огромного комплекса телескопов в Тибете. Данные научной работы опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Речь идет о 23 событиях космического гамма-излучения. Согласно расчетам исследователей, энергия одного из явлений составила почти один петаэлектронвольт, что побило все зафиксированные до этого показатели и, в частности, на три порядка превышает характеристики энергии других видов гамма-излучения, включая космическое или созданное в ускорительных лабораториях.

Согласно теоретическим изысканиям, мощнейшее космическое излучение производят звездные ускорители естественного происхождения, вращающиеся вокруг галактики на протяжении миллионов лет. Речь идет о певатронах, которые, как предполагается, могут представлять собой вспышки сверхновых звезд, области звездообразования или сверхмассивную черную дыру в центре галактики. При этом до открытого астрономами сверхмощного излучения доказательств возможного существования активных певатронов не было.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:55 В стране и мире
В МИД РФ заверили, что США не смогут помешать завершению строительства «Северного потока-2»
10:24 Армия
Видео
Первая репетиция московского Парада Победы стартовала под Кубинкой: кадры подготовки
10:20 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала в Кисловодске готовившего нападение на силовиков террориста
05:23 В стране и мире
В России могут ввести дорожные знаки с меняющейся информацией
05:10 Армия
Видео
Залпы «Солнцепеков» и «танковая карусель»: кадры боевой стрельбы на учениях в Забайкалье
Популярное
Популярное
Видео
В США найдены племянники Гитлера, которым правительство страны до сих пор выплачивает компенсации
Врачи предупредили о смертельно опасных последствиях употребления горячего чая
Россиян предупредили об опасности майского солнца
Врач перечислил важные отличия плохого доктора от хорошего
Над зданием британской спецслужбы MI6 заметили флаг трансгендеров
Видео
Уборщица Центра культуры в Латвии удивила администрацию игрой на фортепиано, снятой на камеры видеонаблюдения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.