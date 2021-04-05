Астрономы зафиксировали мощнейшее космическое излучение неизвестного происхождения

Астрономы зафиксировали признаки распространения гамма-лучей сверхвысоких энергий через Млечный Путь. По мнению ученых, источником феномена являются неизвестные звездные ускорители естественного происхождения. Открытие было сделано при помощи огромного комплекса телескопов в Тибете. Данные научной работы опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Речь идет о 23 событиях космического гамма-излучения. Согласно расчетам исследователей, энергия одного из явлений составила почти один петаэлектронвольт, что побило все зафиксированные до этого показатели и, в частности, на три порядка превышает характеристики энергии других видов гамма-излучения, включая космическое или созданное в ускорительных лабораториях.

Согласно теоретическим изысканиям, мощнейшее космическое излучение производят звездные ускорители естественного происхождения, вращающиеся вокруг галактики на протяжении миллионов лет. Речь идет о певатронах, которые, как предполагается, могут представлять собой вспышки сверхновых звезд, области звездообразования или сверхмассивную черную дыру в центре галактики. При этом до открытого астрономами сверхмощного излучения доказательств возможного существования активных певатронов не было.