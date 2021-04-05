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Адвокат рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом

Анна Назайкина
14:31 05.04.2021
Марию Артемову отключили от ИВЛ, однако она остается в медикаментозной коме.
Адвокат рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Консультанта Государственной думы РФ Марию Артемову, пострадавшую в массовом дорожно-транспортном происшествии в Москве с участием блогера Эдварда Била, отключили от аппарата ИВЛ. Об этом рассказал ТАСС ее адвокат Андрей Князев.

«Артемова находится в стабильном, но тяжелом состоянии. Ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, но она остается в медикаментозной коме. У нее открытые переломы ног и внутренние разрывы органов», - сказал он.

Князев заявил о намерении подать жалобу на избранную предполагаемому виновнику происшествия меру пресечения. По его словам, суд должен был избрать блогеру домашний арест.

«Также мы будем добиваться официального признания Артемовой потерпевшей. Пока этого не произошло. Мы также готовы принять материальную помощь, потому что хотим, чтобы Мария восстановила свое здоровье, чтобы ей компенсировали материальный ущерб. Мы пока не знаем, какие суммы потребуются, этого даже сами врачи не знают», - заявил юрист.

Напомним, что авария, которую, предварительно спровоцировали маневры блогера, произошла в четверг, 1 апреля, на Садовом кольце в Москве. По словам Била, он вынужденно выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. Управлявшая им женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами.

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