Стало известно возможное наказание для снявшихся обнаженными россиянок в Дубае

Россиянкам, которые утроили фотосессию обнаженными на балконе отеля в Дубае, грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере пяти тысяч дирхамов (примерно 105 тысяч рублей).

Представитель генконсульства РФ отметил, что организатору мероприятия может грозить до 1,5 года тюремного заключения и штраф в размере 50 тысяч дирхамов (около миллиона рублей), передает РИА Новости.

При этом в генконсульстве ожидают, что в связи с наступлением месяца Рамадана власти ОАЭ могут помиловать участников фотосессии.

Ранее генеральное консульство РФ в Дубае направило официальный запрос в местную полицию с просьбой предоставить точные данные о задержанных россиянках.

Позже в генконсульстве сообщили, что им поступили сообщения о приблизительно 40 задержанных, включая восемь россиянок, однако данная информация еще не была подтверждена в полиции.