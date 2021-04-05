Мантуров заявил, что блокировка Суэцкого канала напомнила миру про Севморпуть

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что блокировка Суэцкого канала напомнила миру про возможности Северного морского пути. При этом в ведомстве не сомневаются в востребованности данного маршрута.

«Это сразу напомнило мировому сообществу про возможности Северного морского пути и необходимость диверсификации поставок», - сказал Мантуров, выступая на выставке «Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане».

Глава Минпроторга также отметил, что Россия рассматривает подобные инфраструктурные проекты как «антикризисную палочку - выручалочку». Они, как подчеркнул Мантуров, позволяют развивать экологичные виды транспорта, в том числе на газе, электричестве.

По словам главы Минпроторга, российская сторона также работает над водородными проектами.

Напомним, контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и направлялся из КНР в Нидерланды. Во вторник, 23 марта, он сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение.

Движение через Суэцкий канал было заблокировано почти неделю. Его удалось восстановить в понедельник, 29 марта. Порядка 500 кораблей оказались в пробке. Экономический ущерб от простоя ежедневно достигал 10 миллиардов долларов. Многие суда не стали ждать открытия канала и отправились в Европу вокруг Африки.