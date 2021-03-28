СМИ: перекрывшее Суэцкий канал судно могут снять с мели этой ночью

Этой ночью во время прилива могут снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз, сообщил РИА Новости источник в администрации канала.

В субботу, 27 марта, глава администрации Суэцкого канала Усама Рабеа рассказал, что снять судно с мели пытаются 10 буксиров. По его словам, ситуация осложняется размерами судна и количеством контейнеров на нем.

По информации источника, «на смещение судна с места сильно влияют факторы прилива и отлива».

«Я думаю, его полностью переместят в середину русла, готовясь к его буксировке, во время наиболее высокого прилива в полночь», - говорится в сообщении.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и направлялся из КНР в Нидерланды. Во вторник, 23 марта, он сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение.

Ранее СМИ сообщили, что контейнеровоз в Суэцком канале удалось сдвинуть. Отмечалось, что были предприняты попытки окончательно отвести судно от берега.