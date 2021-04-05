«Не забываем»: в словацком Липтовски-Микулаше прошла акция в годовщину освобождения города от фашизма
Представители посольства России в Словакии и другие участники акции возложили венки к памятнику красноармейцам. Кроме того, было организовано красочное лазерное шоу в цветах российского и словацкого триколоров.
© Фото: Посольство РФ в Словакии
В словацком городе Липтовски-Микулаш состоялась мемориальная акция под девизом «Не забываем». Она была посвящена 76-й годовщине освобождения этого населенного пункта от фашистов. Организаторы - местные активисты из гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии».
Представители посольства России в Словакии и другие участники акции возложили венки к памятнику красноармейцам. Кроме того, было организовано красочное лазерное шоу в цветах российского и словацкого триколоров.
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