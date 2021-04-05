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«Не забываем»: в словацком Липтовски-Микулаше прошла акция в годовщину освобождения города от фашизма

Иван Линдеманн
01:36 05.04.2021
Представители посольства России в Словакии и другие участники акции возложили венки к памятнику красноармейцам. Кроме того, было организовано красочное лазерное шоу в цветах российского и словацкого триколоров.
«Не забываем»: в словацком Липтовски-Микулаше прошла акция в годовщину освобождения города от фашизма
© Фото: Посольство РФ в Словакии
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В словацком городе Липтовски-Микулаш состоялась мемориальная акция под девизом «Не забываем». Она была посвящена 76-й годовщине освобождения этого населенного пункта от фашистов. Организаторы - местные активисты из гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии».

Представители посольства России в Словакии и другие участники акции возложили венки к памятнику красноармейцам. Кроме того, было организовано красочное лазерное шоу в цветах российского и словацкого триколоров.

© Посольство РФ в Словакии

Также во время мероприятия на городском кладбище зажгли свечи в память о 63518 погибших при освобождении Словакии советских солдат и офицеров.

Ранее память погибших при освобождении Братиславы в апреле 1945 года воинов Красной армии почтили руководители Словакии. Президент республики Зузана Чапутова, мэр Братиславы Матуш Валло и глава правительства Эдуард Хегер возложили венки к памятнику Победы над нацизмом в центре словацской столицы. При освобождении Братиславы погибли свыше 800 красноармейцев и 1300 чехословацких воинов.

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