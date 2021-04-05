«Не забываем»: в словацком Липтовски-Микулаше прошла акция в годовщину освобождения города от фашизма

В словацком городе Липтовски-Микулаш состоялась мемориальная акция под девизом «Не забываем». Она была посвящена 76-й годовщине освобождения этого населенного пункта от фашистов. Организаторы - местные активисты из гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии».

Представители посольства России в Словакии и другие участники акции возложили венки к памятнику красноармейцам. Кроме того, было организовано красочное лазерное шоу в цветах российского и словацкого триколоров.