Руководство Словакии почтило память освободивших Братиславу красноармейцев

Память погибших при освобождении Братиславы в апреле 1945 года воинов Красной армии почтили руководители Словакии в воскресенье, 4 апреля. Президент республики Зузана Чапутова, мэр Братиславы Матуш Валло и глава правительства Эдуард Хегер возложили венки к памятнику Победы над нацизмом в центре словакской столицы.

На постаменте памятника высечена надпись «Красной армии-освободительнице благодарная Братислава». Как отметила Чапутова на своей странице в Facebook, советские солдаты сыграли главную роль в освобождении города.

В тот же день спикер словацкого парламента Борис Коллар и посол России в Словакии Игорь Братчиков возложили венки к памятнику воинам-освободителям на мемориале Славин в Братиславе, на территории которого похоронено 6845 красноармейцев.

В этом году церемонии возложения проходили в разных местах и с минимальным количеством участников из-за жестких ограничительных мер в республике, связанных с пандемией коронавируса, уточняет РИА Новости.