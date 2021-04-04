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30 лет в небе: профессионалы из «Русских витязей» отметят юбилей, готовясь к выступлению на Параде победы

Валентина Пескова
Алексей Дегтярев
16:30 04.04.2021
Российская пилотажная группа - единственная авиагруппа в мире, которая летает на сложных и самых суперсовременных на сегодняшний день самолетах Су-35.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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Пилотажная группа «Русские витязи» 5 апреля отметит свой 30-й день рождения. Поменяв самолеты и пересев с Су-27 на Су-35, «Витязи» по-прежнему держат высоко заданную ими же самими когда-то планку. Состав экипажей летчиков также меняется, однако качество выполнения элементов высшего пилотажа от этого не теряется: они по-прежнему лучшие и на парадах, и на учениях с боевой стрельбой.

Съемочная группа «Звезды» побывала на Ладоге, где можно было запечатлеть редкие кадры, как находящиеся за штурвалом асы «Русских Витязей» и «Стрижей» поражают мишени с практическими пусками управляемых ракет. Роли мишеней при этом выполняли светящиеся бомбы, которые сбрасывали над Ладожским озером.

«Русские Витязи» поражают зрителей уникальным пилотажем уже 30 лет. Среди их коронных номеров - «косые петли», «горки», роспуск «тюльпаном», синхронная «бочка» и групповая «петля Нестерова», плоский штопор и ромб, а также - знаменитый кубинский бриллиант из девяти самолетов. Впервые российская пилотажная группа громко заявила о себе на авиашоу в Великобритании в 1991 году. Их выступления в небе туманного Альбиона собрали 160 тысяч зрителей.

Легендарная пилотажная группа рождалась в трудные времена распада СССР. В то время с трудом удалось пошить спецкомбинезоны и покрасить самолеты. У летчиков еще не было международной навигации и достаточного уровня знаний иностранных языков, однако за штурвалами истребителей Су-27 уже сидели лучшие военные асы того времени. И если американские и британские пилоты пилотажных групп Blue Angels («Голубые ангелы») и Red Arrows («Красные стрелы») выступали и до сих пор выступают на нестроевых самолетах, поскольку их цель - исключительно шоу, то «Витязи» и тогда и сегодня летают на новейших тяжелых истребителях.

Новейшие истребители четвертого поколения Су-35 «Русские Витязи» получили недавно. После учебно-боевых стрельб - конечного этапа их обкатки - они займут свое законное место в парадном строю. Российская пилотажная группа - единственная в мире, которая летает и выполняет боевые задачи на самолетах подобного класса. Как рассказал старший летчик авиагруппы Андрей Варламов, управлять таким самолетом - одно удовольствие.

Восторженные взгляды зрителей пилоты «Русских Витязей» зажигают своим изящным мастерством на авиашоу по всему миру. Спустя три десятка лет их виражи стали круче, скорости - еще выше, а мастерство и точность на крылатых машинах уже демонстрирует новое поколение пилотов. Свой юбилей пилотажная группа встретит, как и положено настоящим асам, - в небе. И посвятит этот день вместе со «Стрижами» - подготовке к главному событию года - параду Победы 9 мая, в котором традиционно каждый год принимает участие, пролетая над Красной площадью.

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