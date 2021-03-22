Врач рассказал о признаках возникновения тромба

Тромбоз может быть у людей любого возраста, даже у детей. Такое нарушение свертывающей системы крови может возникнуть в результате очень многих болезней, процессов. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев. По словам врача, его причиной могут стать, например, непривычные климатические, температурные условия.

Хорошев уточнил: если возникает тромб либо в правой, либо в левой коронарной артерии, либо в ее ветвях, то проявляется вся классическая симптоматика инфаркта миокарда. А она бывает очень разной. По словам врача, чаще всего, более чем в 80% случаев, идет болезненная реакция - ощущение сжатия грудины, боль. Может быть ощущение жжения.

«Боль может быть самого разного проявления. И отдает эта боль в левую руку. Как правило, в левое плечо, отдает в область левой лопатки. Тромбоз проявляется в любом случае. Чаще всего клинически он проявляется», - заявил врач.

По словам кардиолога, если формируется тромб и он закрыл «просвет» какой-то артерии, то возникает дефицит притока крови, питания, дефицит кислородного обогащения. В большинстве случаев этот дефицит проявляется резко выраженной болью в ноге, руке или любом органе.