В Минобороны перечислили заболевания, чаще всего препятствующие призыву

Одной из самых распространенных причин, препятствующих призыву на службу в армии, в последние годы стало слабое зрение молодых людей. Об этом в интервью, приуроченному к 100-летнему юбилею Главного центра военно-врачебной экспертизы, рассказал его глава, полковник медицинской службы Андрей Дацко.

По словам главного военно-врачебного эксперта Минобороны, доля призывников, не имеющих противопоказаний для прохождения службы в армии, за последние десять лет выросла с 67,7 до 78 процентов. Среди оставшихся 22 процентов 5-7 процентов имеют категорию «временно не годен» - после лечения большинство из них будут готовы служить. Примерно 1,5 процента имеют категорию «не годен», остальные - ограниченно годные.

Наиболее распространенной причиной причисления к категории «ограниченно годных» становятся болезни костно-мышечной системы (в основном сколиозы и плоскостопие), затем идут болезни системы кровообращения, на третьем месте - болезни нервной системы, рассказал Дацко «Известиям».

«В последние годы все чаще призывников освобождают от службы из-за слабого зрения. Эта причина вышла на четвертое место», - добавил он.

Вызывает эту проблему, считает Дацко, увлечением современных людей гаджетами. Кроме того, растет и количество призывников с ожирением из-за употребления молодыми людьми фастфуда и в целом малоподвижного образа жизни. Верхней границы по весу для прохождения службы не существует, однако в той или иной мере это также может стать ограничением, уточнил Дацко.

В интервью газете «Красная звезда» военно-врачебный эксперт также рассказал о причинах, по которым число годных к военной службе призывников увеличилось.