Стали более годными: в Минобороны рассказали о показателях призывников

Российские призывники стали более годными. Об этом в интервью «Красной звезде» в честь 100-летия со дня образования Центральной военно-врачебной комиссии рассказал главный военно-врачебный эксперт министерства обороны Андрей Дацко.

«В 2010-2011 годах показатель годности был 67,7%. Сегодня он составляет 78%. Это граждане, признанные годными, категорий А и Б, у которых нет противопоказаний для службы в армии», - отметил он.

Дацко сообщил, что в настоящее время улучшается медицинская техника, видоизменяются основополагающие документы мировой медицины, а вместе с этим совершенствуется и работа военно-врачебных комиссий.

«В последнее время чаще всего выявляются болезни костно-мышечной системы, в основном сколиозы и плоскостопия той или иной степени, болезни системы кровообращения, нарушения сердечного ритма и врожденные пороки сердца. Часто встречаются также болезни нервной системы и заболевания органа зрения», - сказал Дацко.

Главный военно-врачебный эксперт министерства обороны уточнил, что проблемы со зрением и осанкой обострились в последний год. Причиной этому стала дистанционная работа и обучение из-за пандемии коронавируса.