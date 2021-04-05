Роскомнадзор продлил меры по замедлению работы Twitter
Роскомнадзор продлил меры по замедлению Twitter до 15 мая текущего года.
«С учетом впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов на территории России и удаления в связи с этим существенной части запрещенного контента Роскомнадзор принял решение не переходить к полной блокировке работы соцсети на территории страны», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Также сообщается, что Twitter повысил скорость удаления запрещенных в России материалов и после 10 марта удалил около 1,9 тыс. из 3,1 тыс. не удалявшихся с 2017 года материалов.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что ведомство осталось недовольно темпами, с которыми администрация Twitter удаляет запрещенный к размещению в России контент. Отмечалось, что после замедления трафика социальная сеть приступила к необходимой работе, но фактически удалила только треть запрещенных ссылок и публикаций.