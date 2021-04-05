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Роскомнадзор продлил меры по замедлению работы Twitter

Виктория Ивашечкина
11:38 05.04.2021
В ведомстве отметили, что в социальной сети после 10 марта было удалено около 1,9 тыс. из 3,1 тыс. не удалявшихся с 2017 года материалов.
Роскомнадзор продлил меры по замедлению работы Twitter
© Фото: Thomas Ulrich, Pixabay
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Роскомнадзор продлил меры по замедлению Twitter до 15 мая текущего года.

«С учетом впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов на территории России и удаления в связи с этим существенной части запрещенного контента Роскомнадзор принял решение не переходить к полной блокировке работы соцсети на территории страны», - говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Также сообщается, что Twitter повысил скорость удаления запрещенных в России материалов и после 10 марта удалил около 1,9 тыс. из 3,1 тыс. не удалявшихся с 2017 года материалов.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что ведомство осталось недовольно темпами, с которыми администрация Twitter удаляет запрещенный к размещению в России контент. Отмечалось, что после замедления трафика социальная сеть приступила к необходимой работе, но фактически удалила только треть запрещенных ссылок и публикаций.

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