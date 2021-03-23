Роскомнадзор раскритиковал Twitter за медлительность при удалении запрещенного контента

Роскомнадзор остался недоволен темпами, с которыми администрация социальной сети Twitter удаляет запрещенный к размещению в России контент. После замедления трафика социальная сеть приступила к необходимой работе, но фактически удалила только треть запрещенных ссылок и публикаций, отметили в ведомстве.

«Темпы удаления запрещенной информации соцсетью неудовлетворительные. Две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными в Twitter. Кроме того, к сожалению, появляются новые публикации детской порнографии, материалы с пропагандой суицида, информация о распространении и употреблении наркотиков, что является абсолютно недопустимым», - говорится на сайте ведомства.

Роскомнадзор начал замедлять работу социальной сети 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой. Причиной стало невыполнение Twitter требований ведомства об удалении противоправного контента. Ведомство направило свыше 28 тысяч требований об удалении запрещенных ссылок и публикаций, которые не были выполнены.