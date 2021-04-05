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Пушилин допустил возможность полномасштабной атаки Киева на Донбасс

Анна Назайкина
11:31 05.04.2021
По словам главы ДНР, в самопровозглашенной республике готовы к любому варианту развития событий.
Пушилин допустил возможность полномасштабной атаки Киева на Донбасс
© Фото: Alexander Rekun, Global Look Press
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что не исключает возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс.

«Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин отметил, что в республике готовы к любому варианту развития событий. Однако шанс остановить военное столкновение, по его мнению, крайне невелик.

«ДНР, равно как и ЛНР, делала и продолжает делать максимум возможного, чтобы конфликт был разрешен именно политическим способом. Увы, Киев настроен совершенно в ином направлении. Ложь, манипуляция — это все, что мы видим сейчас со стороны Украины», — сказал глава ДНР.

Ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что риторика Киева в отношении ситуации в Донбассе может вызвать самые тяжелые последствия.

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