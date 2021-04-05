Пушилин допустил возможность полномасштабной атаки Киева на Донбасс
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что не исключает возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс.
«Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
Пушилин отметил, что в республике готовы к любому варианту развития событий. Однако шанс остановить военное столкновение, по его мнению, крайне невелик.
«ДНР, равно как и ЛНР, делала и продолжает делать максимум возможного, чтобы конфликт был разрешен именно политическим способом. Увы, Киев настроен совершенно в ином направлении. Ложь, манипуляция — это все, что мы видим сейчас со стороны Украины», — сказал глава ДНР.
Ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что риторика Киева в отношении ситуации в Донбассе может вызвать самые тяжелые последствия.