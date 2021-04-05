Автоэксперт оценил идею введения новых дорожных знаков в России

Динамические дорожные знаки давно существую в РФ. Об этом «Звезде» рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

«Они (динамические дорожные знаки – прим. ред.) бывают разные: бывают светодиодные, бывают тетраидные знаки. Более того, в Питере, на Западном скоростном диаметре, динамические дорожные знаки применяются – светодиодные. А на Кольцевой автомобильной дороге, на комплексе защитных сооружений, на дамбе, там стоят тетраидные знаки, которые такие, как рекламные щиты, поворачиваются», – отметил Попов.

Эксперт подчеркнул, что есть положительный момент в установке динамических дорожных знаков на тех участках дорог, которые подвержены метеорологическому воздействию, – они «заставляют» водителей ехать с той скоростью, которая считается приемлемой, исходя из погодных условий, несмотря скорость, которую выбирает водитель.

Однако есть несколько моментов, которые вызывают вопросы, один из них – установка динамических знаков на аварийных участках дорог: