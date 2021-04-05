Автоэксперт оценил идею введения новых дорожных знаков в России
Динамические дорожные знаки давно существую в РФ. Об этом «Звезде» рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
«Они (динамические дорожные знаки – прим. ред.) бывают разные: бывают светодиодные, бывают тетраидные знаки. Более того, в Питере, на Западном скоростном диаметре, динамические дорожные знаки применяются – светодиодные. А на Кольцевой автомобильной дороге, на комплексе защитных сооружений, на дамбе, там стоят тетраидные знаки, которые такие, как рекламные щиты, поворачиваются», – отметил Попов.
Эксперт подчеркнул, что есть положительный момент в установке динамических дорожных знаков на тех участках дорог, которые подвержены метеорологическому воздействию, – они «заставляют» водителей ехать с той скоростью, которая считается приемлемой, исходя из погодных условий, несмотря скорость, которую выбирает водитель.
Однако есть несколько моментов, которые вызывают вопросы, один из них – установка динамических знаков на аварийных участках дорог:
«Первый момент, это каким образом будет происходить смена значений на знаке или на знаках, если они стоят в течение какого-то времени. Мы знаем с вами примеры, когда в Москве и Подмосковье участки дорог, которые называются аварийно-опасными участками, обставляются знаками, обозначающими резкое снижение скорости. Например, было на каком-нибудь шоссе было 90 км/ в час ограничение (скорости – прим.ред) по ПДД, а ГИБДД или ЦОДД поставили резко 40 ( км/ч – прим. ред). По ГОСТу такие броски ограничений скорости не могут использоваться. Должно быть ограничение скорости ступенчатое – с шагом 20 км/ч», – подчеркнул Дмитрий Попов.