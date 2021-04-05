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В России могут ввести дорожные знаки с меняющейся информацией

Анна Касаткина
05:23 05.04.2021
Новые дорожные комплексы предназначены для контроля скорости в условиях непогоды.
В России могут ввести дорожные знаки с меняющейся информацией
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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В России могут появиться электронные дорожные знаки. Новая технология поможет контролировать скорость на магистралях при сложных дорожных условиях, таких как низкая видимость или гололедица, сообщает портал Autonews.

Как рассказали изданию представители компании-разработчика «Технологии распознавания», новый комплекс включает дорожные знаки, корректирующие информацию об ограничении скорости, и систему видеофиксации. Предполагается, что знаки будут транслировать информацию об ограничении скоростного режима в зависимости от погодных условий. Камеры же будут фиксировать скорость автомобиля при приближении к комплексу в сочетании с информацией со знака, а также была ли снижена скорость после его проезда.

По словам представителя компании Сергея Кустова, вторая камера может находиться через 30-50 метров после арки, так как автомобилисты не должны применять экстренное торможение перед знаком.

Ранее сообщалось, что на дорогах России с 1 марта появился новый дорожный знак.

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