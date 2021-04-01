Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Оператор «Северного потока - 2» рассказал о провокациях со стороны иностранных военных кораблей

Светлана Иванова
15:24 01.04.2021
Эти эпизоды создают прямую угрозу безопасности судам проекта, указал Андрей Минин.
Оператор «Северного потока - 2» рассказал о провокациях со стороны иностранных военных кораблей
© Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Строительный флот «Северного потока - 2» сталкивается с регулярными провокациями со стороны иностранных гражданских и военных судов. Об этом рассказал директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин. Он счел эти инциденты создающими прямую угрозу безопасности судам проекта.

Минин подчеркнул, что речь идет «о явно спланированных и подготовленных провокациях», в которых принимают участие «рыболовецкие суда, военные корабли, подлодки и самолеты», передает «Интерфакс».

По мнению директора филиала Nord Stream 2 AG, целью этих акций является «препятствование осуществлению экономического проекта».

«Это, пожалуй, первый и беспрецедентный случай подобного рода в истории», - заявил он.

Минин привел в доказательство несколько таких эпизодов. 28 марта рядом с трубоукладочным судном «Фортуна» была замечена неопознанная подводная лодка, которая располагалась в надводном положении  на расстоянии менее одной мили. Директор филиала Nord Stream 2 AG обратил внимание, что действия подводной лодки могли привести к выводу из строя всей системы якорного позиционирования трубоукладочной баржи и, как следствие, вызвать аварийное повреждение трубопровода.

На следующий день после этого инцидента вокруг «Фортуны» выполнял маневры боевой корабль пoльских ВМС с тактическим номером 823.      

Минин также отметил, что во второй половине марта над трубоукладочными судами стали чаще летать иностранные самолеты на небольшой высоте. В частности, на близком расстоянии от трубоукладочноrо судна был много раз замечен польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi.     

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.