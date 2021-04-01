Оператор «Северного потока - 2» рассказал о провокациях со стороны иностранных военных кораблей

Строительный флот «Северного потока - 2» сталкивается с регулярными провокациями со стороны иностранных гражданских и военных судов. Об этом рассказал директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин. Он счел эти инциденты создающими прямую угрозу безопасности судам проекта.

Минин подчеркнул, что речь идет «о явно спланированных и подготовленных провокациях», в которых принимают участие «рыболовецкие суда, военные корабли, подлодки и самолеты», передает «Интерфакс».

По мнению директора филиала Nord Stream 2 AG, целью этих акций является «препятствование осуществлению экономического проекта».

«Это, пожалуй, первый и беспрецедентный случай подобного рода в истории», - заявил он.

Минин привел в доказательство несколько таких эпизодов. 28 марта рядом с трубоукладочным судном «Фортуна» была замечена неопознанная подводная лодка, которая располагалась в надводном положении на расстоянии менее одной мили. Директор филиала Nord Stream 2 AG обратил внимание, что действия подводной лодки могли привести к выводу из строя всей системы якорного позиционирования трубоукладочной баржи и, как следствие, вызвать аварийное повреждение трубопровода.

На следующий день после этого инцидента вокруг «Фортуны» выполнял маневры боевой корабль пoльских ВМС с тактическим номером 823.

Минин также отметил, что во второй половине марта над трубоукладочными судами стали чаще летать иностранные самолеты на небольшой высоте. В частности, на близком расстоянии от трубоукладочноrо судна был много раз замечен польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi.