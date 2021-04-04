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Завораживающий момент борьбы буя с ледяными заторами попал на видео

Светлана Головина
08:51 04.04.2021
Необычный инцидент произошел в акватории Невы.
© Видео: Новости. Как есть, Telegram © Фото: Новости. Как есть, Telegram
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Жители Санкт-Петербурга накануне могли наблюдать интересную картину, как речной буй разрезал кромку льда на Неве. Видео было опубликовано в Сети.

На кадрах видно, что буй находится на большом расстоянии от берега, с которого и начинается след от прорыва льда. Под воздействием ветра и течения его затягивает под воду,  после чего буй прорывается на поверхность.

По решению губернатора Петербурга запрет выхода на ледовое покрытие водных объектов действует по 15 апреля. За нарушение гражданам грозит административная ответственность.

Ранее метеорологи предрекли волну аномального тепла Центральной части России, Северо-западу, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам.

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