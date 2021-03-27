Климатические чудеса: на Россию надвигается волна аномального тепла

Волна аномального тепла накроет многие российские регионы в ближайшие дни. В Центральной части России, а также на Северо-западе, в Сибирском и Дальневосточном федеральном округах будет намного жарче обычного. Температурные аномалии превысят отметку в 12 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На северо-западе будет высокая температура в ближайшие дни, в центре тоже высокая, но аномалии чуть поменьше. На юге Сибири и Дальнего Востока температура также выше нормы гораздо. Несколько дней назад она была точно такая же, как в центре европейской части России. Это нестандартно и удивительно - температура выше нормы на 7-9 градусов и в Забайкалье, и на юге Иркутской области, и в Амурской области, и в Хабаровском крае. В Якутске аномалии достигают 12 градусов», - сообщил он в беседе с ТАСС.

В Москве температура также будет выше нормы, но незначительно. Всего на 2-5 градусов, отметил метеоролог. В Санкт-Петербурге и других городах Ленинградской области воздух прогреется сильнее.

Дневные температуры в регионах на юге Сибири и Дальнего Востока будут демонстрировать двузначные цифры, что также выше многолетних значений для этого времени года, добавил эксперт.