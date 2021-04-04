На белорусском телевидении высмеяли Зеленского

Журналистка белорусского государственного канала «СТВ» Юлия Артюх высказалась об украинском президенте Владимире Зеленском в программе «Новости 24 часа».

Артюх отметила, что украинский народ «лазит по мусоркам в поисках еды», в то время как Зеленский «сидит в роскошном кабинете, снимая стримчики». Это, по ее мнению, является одной из основных функций главы Украины.

Ранее Зеленский рассказал о главной мечте для страны. Киев считает полноправное членство Украины в Евросоюзе «стратегически достижимой мечтой», которую нельзя «откладывать в долгий ящик». Ее необходимо внедрить как можно скорее, считает Зеленский, «сформировав коалицию стран ЕС, которые в хорошем смысле этого слова станут лоббистами Украины на этом сложном пути».