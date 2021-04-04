Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На белорусском телевидении высмеяли Зеленского

Алена Миронова
07:45 04.04.2021
Журналист Юлия Артюх отметила, что одна из основных функций главы Украины - «сидеть в роскошном кабинете, снимая стримчики».
На белорусском телевидении высмеяли Зеленского
© Фото: president.gov.ua
Читайте нас на:

Журналистка белорусского государственного канала «СТВ» Юлия Артюх высказалась об украинском президенте Владимире Зеленском в программе «Новости 24 часа».

Артюх отметила, что украинский народ «лазит по мусоркам в поисках еды», в то время как Зеленский «сидит в роскошном кабинете, снимая стримчики». Это, по ее мнению, является одной из основных функций главы Украины.

Ранее Зеленский рассказал о главной мечте для страны. Киев считает полноправное членство Украины в Евросоюзе «стратегически достижимой мечтой», которую нельзя «откладывать в долгий ящик». Ее необходимо внедрить как можно скорее, считает Зеленский, «сформировав коалицию стран ЕС, которые в хорошем смысле этого слова станут лоббистами Украины на этом сложном пути».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.