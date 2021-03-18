Зеленский рассказал о главной мечте для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о главной мечте для страны. По мнению главы государства, Киев считает полноправное членство Украины в Евросоюзе «стратегически достижимой мечтой». Об этом он сообщил по итогам переговоров с литовским коллегой Гитанасом Науседой в Киеве.

«Полноправное членство Украины в ЕС нельзя откладывать в долгий ящик. Украина в ЕС - это не фантастически далекая мечта. Это стратегически достижимая мечта, которую мы хотим внедрить как можно скорее, сформировав коалицию стран ЕС, которые в хорошем смысле этого слова станут лоббистами Украины на этом сложном пути», - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский сообщил о готовности лично встретиться с каждым лидером «нормандской четверки». Встреча в «нормандском формате» готовится в любом случае, однако он найдет при необходимости возможность переговорить лично с каждым из ее участников (лидерами РФ, Германии и Франции).