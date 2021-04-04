Производство вакцины AstraZeneca прекращено в американском Балтиморе

Американские власти остановили изготовление вакцины против коронавирусной инфекции AstraZeneca на предприятии в Балтиморе. Ранее на данном заводе ошибка при производстве препарата Johnson & Johnson привела к потере 15 миллионов доз.

В дальнейшем предприятие планирует заниматься выпуском лишь однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson, чтобы не допустить смешивания ингредиентов различных препаратов. Такое решение было принято после того, как подобное смешение полностью нарушило планы завода.

Как указывает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники, компания AstraZeneca намерена совместно с администрацией США отыскать новое место для производства.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения указали, что, по данным исследований, вакцина AstraZeneca не вызывает рисков образования тромбов. Также препарат, по мнению организации, имеет «огромный потенциал» в борьбе против COVID-19.