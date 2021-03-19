В ВОЗ призвали использовать вакцину AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что на основе имеющихся данных о препарате, риски возникновения тромбов не были обнаружены. Поэтому ВОЗ призвала использовать вакцину производства компании AstraZeneca от COVID-19.

«Имеющиеся данные не указывают на какой-либо общий рост заболеваний, связанных со свертываемостью крови, как тромбоз глубоких вен или эмболия легких после введения вакцин против COVID-19», - говорится в заявлении ВОЗ.

Также, по мнению специалистов консультативного комитета ВОЗ по безопасности вакцин, у препарата AstraZeneca «имеется огромный потенциал для предотвращения распространения инфекции и снижения смертности во всем мире».

Ранее несколько европейских стан приостановили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о 22 случаях тромбоза. Использование препарата было остановлено, кроме прочих, в Италии, Германии и Нидерландах.