Аршавин сравнил нынешний ФК «Краснодар» с разваленной телегой

Бывший российский футболист Андрей Аршавин высказался по поводу того, как в настоящее время идут дела в клубе «Краснодар». Комментарий спортсмен дал в контексте недавнего сокрушительного поражения команды в мачте 24-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Ситуация в «Краснодаре» похожа на старую разваленную деревянную телегу. Все вроде красиво строилось и развалилось в один сезон», - указал Аршавин.

По его мнению, сейчас в команде царит растерянность и неразбериха, вызванные тем, что игроки далеко не всегда демонстрируют ожидаемый от них уровень. Также футболист добавил, что на общий фон наложились проблемы с голкипером в начале весенней части.

Аршавин также отметил в эфире «Матч ТВ», что Мусаев в качестве тренера снизил возможные результаты команды. Также бывший российский игрок посоветовал вратарю Матвею Сафонову продолжать работать и не терять уверенность из-за пяти пропущенных голов.

Ранее главный тренер ФК «Краснодар» подал в отставку. Сразу же было высказано предположение, что его на должности заменит бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.