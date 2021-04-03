Главный тренер ФК «Краснодар» подал в отставку

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев объявил о своей отставке. Об этом он заявил после матча против клуба «Ахмат», в котором краснодарцы потерпели крупное поражение - игра завершилась со счетом 0:5.

«Сегодня был мой последний матч во главе "Краснодара"», - цитирует слова Мусаева издание «Спорт-Экспресс».

По данным спортивного издания, одним из кандидатов на освободившийся пост может стать бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Ранее стало известно, что главным тренером футбольного клуба ЦСКА назначен хорватский специалист Ивица Олич. Ранее он уже играл за «красно-синих» - в составе клуба он провел 116 матчей.