Врачи назвали признаки сердечного приступа

Неприятные ощущения, возникающие в преддверии сердечного приступа, можно запросто перепутать с симптомами других заболеваний. В Британском фонде рассказали, как понять, что человек переживает инфаркт.

В первую очередь важно обратить внимание на боль в груди. При приступе она, начавшись, не проходит, а, напротив, распространяется дальше по телу - на шею, спину, руки и т.п. Даже при наличии лишь этого симптома следует немедленно обратиться за врачебной помощью.

Кроме того при инфаркте могут наблюдаться головокружение, тошнота или одышка. Также человека может настигнуть внезапная тревога, схожая с панической атакой. Проявляться недомогание, как пишет Express, может в течение нескольких дней или возникать резко и внезапно.

Ранее медики установили зависимость группы крови и риска сердечного приступа. Как показало исследование, вторая и третья группа крови встречались у перенесших инфаркт людей на 8% чаще, чем первая группа.