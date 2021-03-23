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Врачи выявили связь между группой крови и риском сердечного приступа

Анна Назайкина
09:33 23.03.2021
В исследовании приняли участие более 400 тысяч человек.
Врачи выявили связь между группой крови и риском сердечного приступа
© Фото: Ricardo Rubio, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Ученым удалось выяснить, каким образом группа крови воздействует на риск развития сердечного приступа. Соответствующую статью опубликовали в научном журнале American Heart Association. Участниками исследования стали более 400 тысяч человек.

В результате был сделан вывод, что у людей со второй и третьей группой крови риск развития сердечного приступа на 8% выше, чем у людей с первой группой крови.

Также удалось установить, что вероятность развития тромбоза вен и тромбоэмболии легочной артерии у обладателей второй и третьей группы крови на 51% и 47% выше, чем у других.

Однако люди с первой группой крови имеют большую склонность к повышенному артериальному давлению.

Ранее ученые установили, что группа крови оказывает прямое влияние на иммунитет и способность организма противостоять опасным инфекциям за счет выработки защитного белка интерферона.

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