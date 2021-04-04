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Директор ФК «Знамя Труда» раскрыл подробности смерти футболиста молодежки

Валентина Пескова
21:10 04.04.2021
За жизнь 18-летнего Никита Сидорова сразу же начали бороться врачи, быстро подъехавшие к стадиону на реанимационном автомобиле.
Директор ФК «Знамя Труда» раскрыл подробности смерти футболиста молодежки
© Фото: pixabay.com
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По предварительному диагнозу врачей, молодой футболист команды «Знамя Труда» из Орехово-Зуево Никита Сидоров умер от аневризмы мозга. Игроку молодежной команды стало плохо через пять минут после начала второго тайма, когда его команда встречалась с клубом из Павловского Посада.

«Быстро подъехали медики и реанимобиль. Все боролись за него до конца. Парень был здоровее всех. Но, к сожалению, потеряли спортсмена», - цитирует «360» генерального директора МУ ГФК «Знамя Труда» Михаила Пузанова.

Гендиректор клуба отметил, что на матче присутствовал также отец молодого футболиста, который также выбежал на поле вместе с тренером и врачом, когда увидел, что сыну нужна помощь.

Встреча команд проходила на стадионе «Торпедо» Орехово-Зуевского городского округа.

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