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Футболист молодежной команды «Знамя Труда» умер на поле во время матча

Валентина Пескова
20:56 04.04.2021
Футболист Никита Сидоров почувствовал недомогание во время товарищеской встречи с клубом из Павловского Посада.
Футболист молодежной команды «Знамя Труда» умер на поле во время матча
© Фото: pixabay.com
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Игрок молодежной команды «Знамя Труда» из Орехово-Зуево Никита Сидоров, которому стало плохо через пять минут после начала второго тайма во время встречи с клубом из Павловского Посада, по предварительному диагнозу, умер от аневризмы мозга.

Как рассказал «360» генеральный директор МУ ГФК «Знамя Труда» Михаил Пузанов, как только игрок почувствовал себя не удовлетворительно, на поле тут же выбежали тренер и врач, а за ними - и отец молодого 18-летнего футболиста, который присутствовал на игре.

«Быстро подъехали медики и реанимобиль. Все боролись за него до конца. Парень был здоровее всех. Но, к сожалению, потеряли парня», - поделился Михаил Пузанов.

Официального заключения врачей пока нет. Пузанов отметил, что все игроки перед началом сезона проходят диспансеризацию и общий медицинский осмотр. Футбольный матч был организован на стадионе «Торпедо» Орехово-Зуевского городского округа.

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