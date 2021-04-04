Пожар в ангарах макулатуры в Нижнем Новгороде ликвидирован
Тушение возгорания завершено в 1:17 по московскому времени.
© Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в ангарах с макулатурой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
«Уточненная информация по пожару в г.о. г. Нижний Новгород. В 01.17 (мск) 04.04.2021 ликвидация открытого горения», - сообщили представители регионального МЧС на странице «Вконтакте».
Ранее заместитель начальника управления пожаротушения и проведения АСР ГУ МЧС России по Нижнему Новгороду Илья Шаров заявил, что в ходе тушения пожарные столкнулись с проблемами с водоснабжением. Он также отметил, что причины пожара устанавливаются.