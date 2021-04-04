Сотрудник МЧС рассказал о ходе тушения пожара в Нижнем Новгороде

Заместитель начальника управления пожаротушения и проведения АСР ГУ МЧС России по Нижнему Новгороду Илья Шаров рассказал «Звезде» о ходе тушения пожара в ангарах с макулатурой в Нижнем Новгороде. По его словам, причины пожара устанавливаются.

«Предварительные причины (возгорания - прим. ред.) установит дознаватель, пока неизвестно. Сил и средств достаточно. С водоснабжением были определенные проблемы, так как гидранты здесь объектовые, но мы разобрались путем перекачки - организовали бесперебойную подачу воды», - рассказал Шаров.

Ранее корреспондент телеканала «Звезда» Олег Лавров рассказал с места событий, что пожар будет потушен к утру.