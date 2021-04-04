В МИД РФ объяснили курс НАТО на увеличение военных расходов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, обвинив в марте Россию в «агрессивном поведении», заявил о необходимости сдерживать ее действия, что требует, по словам руководителя, усиления обороны альянса и увеличения финансирования.

В комментарии к 72-летней годовщине со дня создания НАТО в российском МИДе с помощью юксюморона объяснили, что такая политика альянса только ведет к эскалации глобальной гонки вооружений выглядит довольно странно.

«В этот день 72 года назад в целях "сохранения мира" была создана НАТО. Сегодня на счету организации - бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак, операция, погрузившая во мрак Ливию. В 2020 году расходы НАТО на оборону вновь выросли - на 7,4%. Такое вот "сохранение мира"», - отметили дипломаты в Twitter.

Как следует из таблицы МИД РФ, в 2020 году расходы НАТО на оборону составили 1,09 триллиона долларов и до сих пор продолжают расти. В других странах эти показатели составляют 0,79 триллиона долларов, а Россию из них приходится только 0,05 триллиона. При этом оборонные расходы в мире в 2020 году выросли с 1,8 до 1,93 триллиона долларов, добавили в ведомстве.

Напомним, о необходимости увеличения расходов Германии в связи с «поведением России» также заявила и министр обороны ФРГ Аннегрет Крам-Карренбауэр.