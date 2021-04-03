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В Совфеде ответили на слова главы Минобороны ФРГ о росте вызовов со стороны России

Валентина Пескова
20:51 03.04.2021
Владимир Джабаров посоветовал министру обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр «подучить историю» и не возвращать Россию в прошлый век.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: via www.imago-images.dewww.imago-images.de Globallookpress
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление 62-летней министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, заявил, что Россия не собирается воевать с Германией.

Накануне, министр сообщила, что считает нужным увеличить расходы на вооружение в стране для ее же собственной безопасности. При этом «скрытую угрозу» она почему-то заметила, как обычно, - в «поведении России». По словам Владимира Джабарова, главе минобороны Германии было неплохо поучить мировую историю.

«К сожалению, министр обороны Германии, кажется, опять пытается вернуться к идее наращивания военного потенциала в Германии и наличия "угрозы" со стороны России. Мы с Германией прекрасно ладим в мирной сфере. Зачем немецкой стороне опять возвращаться к идее, по сути, - первых двух мировых войн и пытаться начать новую "гонку вооружений"? Тем самым, опять возвращаясь в ту ужасную историю, которая когда-то случилась в 1914 году, а затем - в  1941-м. Зачем?», - недоумевает заместитель Комитета Совета Федерации.

Джабаров выразил надежду, что министр обороны после новых выборов уйдет со своей должности и не будет иметь возможности в дальнейшем реализовывать свои милитаристские планы. В Совфеде еще раз отметили, что Россия не собирается воевать с Германией, ни на кого не нападает и не планирует делать этого. В то время как Европа  и США, вместо того, чтобы дать России спокойно развиваться, - сами постоянно нагнетают ситуацию, пытаясь сдерживать какую-то пресловутую и несуществующую «российскую агрессию».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам напомнил, российский коллега Аннегрет Крамп-Карренбауэр - министр обороны РФ Сергей Шойгу уже давал ей дельный совет - поинтересоваться у своего дедушки, что может выйти из того, если Германия опять начнет не очень здоровую войну против России.

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