Сводный брат короля Иордании заключен под домашний арест

Хамза ибн аль-Хусейн, сводный брат короля Иордании, заявил, что он помещен под домашний арест, лишен охраны и возможности выйти на связь. Об этом он рассказал на фоне сообщений о задержании чиновников и приближенных к королевской семье.

«Сегодня утром глава службы безопасности сообщил мне, что мне запрещено покидать дом и выходить на улицу, общаться с людьми и использовать интернет из-за наличия критики действий правительства или короля на встречах, на которых я присутствовал, или в социальных сетях об этих встречах», - цитирует сообщение аль-Хусейна агентство РИА Новости.

Также иностранные издания сообщили, что действия короля Абдаллы II поддержали ряд стран: Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и Ливан. Решения правителя также поддержали и в госдепе США.

«Мы внимательно следим за сообщениями и поддерживаем контакты с иорданскими официальными лицами. Король Абдалла является ключевым партнером Соединенных Штатов, и мы его полностью поддерживаем», - говорится в сообщении американского ведомства.

Ранее в СМИ поступила информация, что сотрудниками службы безопасности Иордании арестованы бывший советник короля Абдаллы II, член королевской семьи и еще несколько неназванных человек. Отмечается, что аресты произошли из «соображений безопасности».