СМИ: в Иордании арестованы экс-советник короля и член его семьи

Сотрудниками службы безопасности Иордании арестованы бывший советник короля Абдуллы II, член королевской семьи и еще несколько неназванных человек. Об этом сообщает «Аль-Джазира».

Источник издания отметил, что их арестовали «из соображений безопасности», не приведя подробностей.

По неподтвержденной информации, арестованные пытались совершить государственный переворот. На данный момент ведется расследование.