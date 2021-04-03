СМИ: в Иордании арестованы экс-советник короля и член его семьи
Арест произведен «из соображений безопасности», подробностей не сообщается.
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Сотрудниками службы безопасности Иордании арестованы бывший советник короля Абдуллы II, член королевской семьи и еще несколько неназванных человек. Об этом сообщает «Аль-Джазира».
Источник издания отметил, что их арестовали «из соображений безопасности», не приведя подробностей.
По неподтвержденной информации, арестованные пытались совершить государственный переворот. На данный момент ведется расследование.