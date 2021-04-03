Украинские силовики применили запрещенную артиллерию при обстреле ЛНР

Украинские силовики в первый раз с момента введения в июле дополнительных условий в рамках перемирия в Донбассе, использовали артиллерию калибра 122 миллиметра во время обстрела ЛНР. Такое заявление сделал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Артиллерийское оружие, запрещенное минскими соглашениями, было применено при атаке позиций Народной милиции в районе села Калиново-Борщеватое. Для защиты гражданского населения силами Донбасса был открыт ответный огонь из незапрещенного оружия.

«Потери врага уточняются», - цитирует Осадчего РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее сообщалось, что украинские военные совершили обстрел населенного пункта Лозовое, подконтрольного Луганской Народной Республике. Во время данного нападения использовалось оружие калибром 82 миллиметра.