Вакцинация «Спутником лайт» снижает вдвое риск заражения коронавирусом

Руководитель Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник Лайт» вдвое снижает риск заражения коронавирусом.

«Спутник Лайт» представляет собой однокомпонентный препарат - первый компонент предшественника «Спутник V». По словам Гинцбурга, если его использовать отдельно без второй вакцинации, то это даст возможность снизить заболевание COVID-19 на 50-60%.

«Это в первую очередь приведет к тому, что разгрузит стационары медицинские от большого потока заболевших. То есть можно всю тяжесть перенести с медицинских стационаров на нахождение заразившегося на домашних условиях», – сказал глава Центра Гамалеи в эфире телеканала «Россия 1».

О регистрации «Спутник Лайт» Минздрав России объявил 29 марта. Всего в России было разработано уже четыре препарата для профилактики коронавируса.