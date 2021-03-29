Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса - «Спутник Лайт»

В России завершены клинические испытания новой вакцины от COVID-19 - «Спутник Лайт». Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Новый препарат уже зарегистрирован, что указано на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Препарат «Спутник Лайт» - это облегченный вариант вакцины «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи в размере 0,5 мл (одна прививочная доза). Преимущество медикамента в том, что, в отличие от первой вакцины, со вторым ее вариантом, «Спутником Лайт», вакцинация потребуется всего одна. При этом антитела, как рассказывал ранее директор центра Александр Гинцбург, начнут формироваться уже через неделю и достигнут своего максимума всего через четыре недели после вакцинации.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, «Спутник Лайт», входящий в платформу вакцин «Спутник V», в основном будет ориентирован на внешние рынки, пишет РИА Новости. А в России препаратом-флагманом по-прежнему будет «Спутник V».

Напомним, на сегодняшний день в России изобретено уже четыре официально зарегистрированных медикамента для прививки от коронавируса.