В стране и мире «Работаем»: врач опубликовал видео из операционной загоревшегося кардиоцентра в Благовещенске Алена Миронова Когда огонь охватил кровлю больницы, врачи, несмотря ни на что, продолжили проводить операцию. © Видео: kondratovgeorge, Instagram © Фото: kondratovgeorge, Instagram Читайте нас на: Врач-перфузиолог Георгий Кондратов опубликовал в социальной сети Instagram видео, сделанное в операционной загоревшегося кардиоцентра в Благовещенске. «Работаем», - говорит врач на видеозаписи, показывая, как пожарные за окном тушат пожар, направив поток воды прямо наверх, на крышу. Губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился наградить врачей, которые проводили операцию в горящем здании кардиоцентра. Когда огонь охватил кровлю больницы, врачи, несмотря ни на что, продолжили проводить операцию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика