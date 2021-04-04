«Работаем»: врач опубликовал видео из операционной загоревшегося кардиоцентра в Благовещенске
Когда огонь охватил кровлю больницы, врачи, несмотря ни на что, продолжили проводить операцию.
© Видео: kondratovgeorge, Instagram © Фото: kondratovgeorge, Instagram
Врач-перфузиолог Георгий Кондратов опубликовал в социальной сети Instagram видео, сделанное в операционной загоревшегося кардиоцентра в Благовещенске.
«Работаем», - говорит врач на видеозаписи, показывая, как пожарные за окном тушат пожар, направив поток воды прямо наверх, на крышу.
Губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился наградить врачей, которые проводили операцию в горящем здании кардиоцентра. Когда огонь охватил кровлю больницы, врачи, несмотря ни на что, продолжили проводить операцию.