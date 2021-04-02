Врачей, проводивших операцию в горящем кардиоцентре в Благовещенске, наградят

Губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился наградить врачей, которые проводили операцию в горящем здании кардиоцентра в Благовещенске.

К награде представят также и пожарных, участвующих в тушении пожара. Глава области также дал поручение управлению МЧС проверить все аналогичные объекты и взять на контроль состояние электропроводки, чтобы не допускать таких случаев впредь.

Более того, будут выделены средства на проведение экстренных работ по консервации здания, а также по подготовке проектной документации с последующей комплексной реконструкцией объекта.

К настоящему моменту открытый огонь в здании уже потушен. Пострадавших в результате пожара нет. Домой отправлены 14 пациентов, 49 человек размещены в помещениях Амурской медакадемии, трое находятся в областной больнице.