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Врачей, проводивших операцию в горящем кардиоцентре в Благовещенске, наградят

Алена Миронова
11:42 02.04.2021
Глава области Василий Орлов также дал поручение управлению МЧС проверить все аналогичные объекты и взять на контроль состояние электропроводки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
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Губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился наградить врачей, которые проводили операцию в горящем здании кардиоцентра в Благовещенске.

К награде представят также и пожарных, участвующих в тушении пожара. Глава области также дал поручение управлению МЧС проверить все аналогичные объекты и взять на контроль состояние электропроводки, чтобы не допускать таких случаев впредь.

Более того, будут выделены средства на проведение экстренных работ по консервации здания, а также по подготовке проектной документации с последующей комплексной реконструкцией объекта.

К настоящему моменту открытый огонь в здании уже потушен. Пострадавших в результате пожара нет. Домой отправлены 14 пациентов, 49 человек размещены в помещениях Амурской медакадемии, трое находятся в областной больнице.

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