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Заградительный периметр: кадры создания минного поля УМЗ «Тайфун-ВДВ» вокруг здания

Егор Левин
16:00 04.04.2021
Установка пусковых контейнеров в трех направлениях обеспечивает сплошную полосу минирования между зданием и лесопосадкой, обеспечивая полное прикрытие.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российское спецподразделение занимает позицию в брошенном трехэтажном здании. Для максимальной безопасности принимается решение о создании минного поля. Для этой работы привлекается универсальный минный заградитель УМЗ «Тайфун-ВДВ».

Установка транспортно-пусковых контейнеров в трех направлениях обеспечивает сплошную полосу минирования между зданием и лесопосадкой, обеспечивая полное прикрытие подразделения. Как это выглядит на практике, показала команда «Военной приемки».

Экипаж «Тайфуна» составляет два человека, но даже в таком количестве они могут остановить наступление целого отряда противника. УМЗ начинает движение по периметру здания с одновременным отстрелом мин. Процесс происходит быстро, после чего машина переходит к ходовым испытаниям.

Ранее в программе «Военная приемка», посвященной современным российским минным заградителям, были показаны кадры запуска мин с УМЗ-Г в трех направлениях для создания масштабного и непроходимого минного поля. Команда «приемки» самостоятельно проверила с помощью учебных снарядов, насколько в действительности плотной оказалась их укладка. А автор и ведущий программы Алексей Егоров побывал в закрытых цехах предприятий, где строят российские минные заградители. Смотрите новый выпуск программы на сайте телеканала «Звезда», на канале в Youtube, а также в приложении SMART.TV.

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